Jovem de 25 anos morre de dengue e família questiona atendimento de UPA, em Ribeirão Preto

Uma jovem de 25 anos morreu neste final de semana por suspeita de dengue em Ribeirão Preto. Carolina Machado teve febre, dor de cabeça e dor no corpo no último domingo (2), e foi à UPA Oeste apenas 2 dias depois, na terça (4), com os mesmos sintomas. Ela recebeu prescrição e atestado de 5 dias indicando dengue - mas o médico não pediu exames para a doença, segundo a mãe dela. A família questiona atendimento prestado na UPA e pede justiça.