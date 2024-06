Jovem é baleado na cabeça após briga em estacionamento, em Ribeirão Preto

Alto contraste

A+

A-

Jovem é baleado na cabeça após briga em estacionamento e fica em estado grave em Ribeirão Preto

Um jovem de 22 anos está em estado grave após ter sido baleado durante uma confusão, na madrugada deste domingo (2), em um estacionamento no Centro de Ribeirão Preto. De acordo com a Polícia Civil, Ruan Cezar Godoi é auxiliar de uma banda que se apresentou em um bar nas proximidades, e foi atingido por engano por um homem que estava envolvido em uma briga que aconteceu no local, minutos antes. A confusão teria começado porque o atirador e um amigo entraram de motocicleta no estacionamento sem antes pegar um ticket de validação e foram repreendidos por um funcionário. O autor dos disparos foi detido nesta segunda (3) pela Polícia Civil, após fugir do local do crime.