Jovem que morreu após peeling de fenol em SP é velado em Pirassununga

O velório do empresário Henrique da Silva Chagas, de 27 anos, que morreu após realizar passar por um procedimento estético com peeling de fenol em São Paulo, é marcado pela participação de animais de estimação. Natural de Pirassununga, interior de SP, Rick Chagas era dono de um pet shop; a participação dos pets no velório foi um pedido da família, como forma de homenagear o empresário. Amigos e familiares lamentaram a morte de Henrique, o “Tio Rick”, afirmando que ele tinha um verdadeiro dom com os animais.