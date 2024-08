Justiça faz primeira audiência de caso de médico suspeito de abusar pacientes em Igarapava Laerte Fogaça Filho é investigado após 8 denúncias de violação sexual mediante fraude Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 07/08/2024 - 15h52 (Atualizado em 07/08/2024 - 15h52 ) ‌



Justiça faz primeira audiência de caso de médico suspeito de abusar pacientes em Igarapava

Acontece nesta quarta (7) no Fórum de Guará a primeira audiência de instrução de um dos processos movidos por pacientes do médico e ex-vereador de Ituverava, Laerte Fogaça Filho, investigado por abuso sexual.A Justiça deve ouvir hoje o médico, testemunhas, além de uma das vítimas, que mora na cidade de Guará. Laerte foi preso em Igarapava em maio do ano passado, após denúncia de uma paciente que procurou a Polícia Civil assim que saiu do consultório do médico, para relatar que o médico havia esfregado o órgão genital dele na perna dela. Após a divulgação do caso, outras 7 vítimas registraram boletim de ocorrência contra o profissional, todas com relatos semelhantes - sendo 3casos em Igarapava, 3 em Ituverava, e outros 2 em Guará.