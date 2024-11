Justiça nega prisão, mas torna réus mãe e padrasto suspeitos de morte de criança de 3 anos, em Ribeirão Preto Sophia da Silva Fernandes morreu após 8 dias internada no HC, com sinais de violência; caso foi em agosto Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 06/11/2024 - 17h06 (Atualizado em 06/11/2024 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Justiça nega prisão, mas torna réus mãe e padrasto suspeitos de morte de criança de 3 anos, em Ribeirão Preto

A Justiça negou o pedido de prisão preventiva, mas tornou réu o casal suspeito de maus-tratos que levaram à morte de uma menina de 3 anos, em Ribeirão Preto. Sophia da Silva Fernandes foi levada ao HC pela mãe e pelo padrasto no dia 1º de agosto e morreu na sexta-feira, oito dias depois. Segundo relatório do hospital, Sophia deu entrada no HC inconsciente e com hematoma subdural; durante a cirurgia, ainda foi revelado que a menina possuía um edema cerebral grave. Letícia Nunes da Silva e Luiz Guilherme Braga Barboza, de 20 e 29 anos, vão responder pelos crimes de maus-tratos agravados por meio cruel, e com os agravantes de ser contra descendente (no caso da mãe), e contra menor de 14 anos (no caso do padrasto). Além disso, Luiz Guilherme também responderá por omissão de socorro.