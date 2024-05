Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Ladrão aproveita churrasco para levar carro de aposentado em Franca

Um ladrão aproveitou o churrasco de uma família no Dia das Mães para furtar o carro do dono da casa, um idoso de 83 anos em Franca. O veículo estava estacionado na rua e era o xodó do seu Matheus, aposentado; até o momento, o automóvel não foi recuperado.