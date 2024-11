Ladrões atrapalhados furtam loja, trocam tiros com a Polícia e causam acidente, em Pedregulho Crime aconteceu no último sábado (16); ninguém foi preso e mercadorias foram recuperadas Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 18/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 18/11/2024 - 15h09 ) twitter

Bandidos invadiram e furtaram mercadorias de uma loja de roupas neste sábado (16), em Pedregulho. Os criminosos tentaram fugir com as roupas furtadas, mas foram surpreendidos pela Polícia Militar. Houve perseguição e troca de tiros, e os ladrões conseguiram fugir a pé após baterem o carro em uma cerca, na Estrada do Taquari. Até o momento, ninguém foi preso.