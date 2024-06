Alto contraste

Ladrões furtam casa de aves pela 10ª vez e deixam R$ 10 mil de prejuízo, em Franca

Bandidos invadiram uma casa de aves pelo telhado e levaram vários produtos, neste final de semana, em Franca. Segundo o dono do estabelecimento, essa é a 10ª vez que o local é furtado por ladrões; inconformado com a ousadia dos ladrões e com um prejuízo de mais de R$ 10 mil, o proprietário pensa em encerrar as atividades por conta da criminalidade.