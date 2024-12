Ladrões são presos em flagrante após invadirem escritório e furtarem aparelhos de TV, em Franca Crime aconteceu no Jardim Petraglia; bandidos destruíram central de alarme do estabelecimento Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 04/12/2024 - 16h37 (Atualizado em 04/12/2024 - 16h37 ) twitter

Ladrões são presos em flagrante após invadirem escritório e furtarem aparelhos de TV, em Franca

Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta quarta (4), depois de furtar televisões em um escritório de contabilidade, no Jardim Petraglia, em Franca. Os bandidos destruíram a central de alarme do estabelecimento para conseguir entrar no imóvel.