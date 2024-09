Mãe e filha escapam por pouco de serem atropeladas por carro desgovernado, em Franca Acidente impressionante aconteceu no bairro São Gabriel; criança havia acabado de deixar carro da mãe Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 03/09/2024 - 14h30 (Atualizado em 03/09/2024 - 14h40 ) ‌



Mãe e filha escapam por pouco de serem atropeladas por carro desgovernado, em Franca

Câmeras de segurança registraram um acidente impressionante nesta segunda (2) no bairro São Gabriel, em Franca. Enquanto entrava no carro com a filha, uma mulher foi surpreendida por um veículo desgovernado que atingiu um poste e, por pouco, não atropelou as duas.