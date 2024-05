Mãe é presa por agredir a filha de 9 anos e debocha de policiais em Ribeirão Preto

Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Mãe é presa por agredir a filha de 9 anos e ainda debocha de policiais em Ribeirão Preto

Uma mulher de 53 anos foi presa em flagrante por agredir a filha de apenas 9 anos de idade, na madrugada desta sexta (17), no Jardim José Sampaio, Zona Norte de Ribeirão Preto. De acordo com a boletim de ocorrência, após ter sido agredida pela mãe, a criança de 9 anos entrou em contato por meio de mensagens pelo celular com o irmão dela, que mora em Sertãozinho, e foi ele que chamou a Polícia Militar. A mulher confessou que bateu na filha e ainda teria debochado dos policiais durante a prisão.