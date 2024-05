Médico diz que agiu no desespero ao atirar com airsoft em motociclista no Centro de Ribeirão Preto Tomás Yung Joon Kim se envolveu em briga de trânsito no final de semana; médico vai responder por tentativa de homicídio

Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 21/05/2024 - 17h18 (Atualizado em 21/05/2024 - 17h18 ) twitter

