Morre 2ª vítima de explosão de produtos químicos em fábrica de Sertãozinho

Morreu na madrugada desta quinta (17) a segunda vítima da explosão de produtos químicos seguida de incêndio em uma fábrica de produtos de limpeza de Sertãozinho. Aparecido Olímpio Bernardino, de 67 anos, era funcionário terceirizado e trabalhava na indústria no momento do acidente. Ele ficou internado por 6 dias na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-EU) de Ribeirão Preto. O velório e enterro da vítima acontecem nesta quinta (17).