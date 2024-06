Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Morre empresário baleado por ladrões na porta da fábrica dele, em Franca

Será velado na tarde desta segunda (3) no Velório São Vicente o corpo do empresário Adauri Carlos de Oliveira, baleado há um mês em frente à fábrica dele, no Distrito Industrial, em Franca. Adauri chegava para o trabalho quando foi surpreendido pelos criminosos, que abriram fogo contra o carro onde ele estava; os tiros atingiram ainda dois funcionários.