Morre idoso de 72 anos agredido por homem no meio da rua, em Sertãozinho Aposentado foi agredido por morador de rua por causa de retrovisor de carro; suspeito segue preso Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 21/10/2024 - 15h51 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morre idoso de 72 anos agredido por homem no meio da rua, em Sertãozinho

Morreu na noite deste sábado (19) após ficar mais de 2 meses internado o aposentado de 72 anos que foi agredido por um morador de rua, no Centro de Sertãozinho. As agressões ocorreram na manhã do dia 16 de agosto, na Rua Expedicionário Solano. Benedito de Jesus Pereira chegou a passar por cirurgia na coluna, mas não resistiu e faleceu; ele teria sido agredido após tirar satisfações com o agressor, Arlon Augusto de Oliveira, de 35 anos, por ele ter danificado o retrovisor do carro do aposentado. Arlon segue preso após o crime.