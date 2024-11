Morre jovem de 27 anos vítima de explosão e incêndio que atingiram fábrica de Sertãozinho Estêvão Felisberto Campanini, de 27 anos, ficou internado por 5 dias e não resistiu aos ferimentos; Cetesb divulga nesta quarta (16) relatório sobre o caso Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 16/10/2024 - 16h40 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morre jovem de 27 anos vítima de explosão e incêndio que atingiram fábrica de Sertãozinho

Morreu nesta quarta (16) uma das 9 vítimas da explosão de produtos químicos seguida de incêndio em uma fábrica de produtos de limpeza na tarde desta sexta (11), em Sertãozinho, interior de São Paulo. Estêvão Felisberto Campanini, de 27 anos, ficou internado por 5 dias com ferimentos graves no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mas não resistiu aos ferimentos. Outras 3 pessoas seguem internadas em hospitais de Ribeirão Preto, e 31 famílias precisaram deixar as casas vizinhas à fábrica. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) deve divulgar nesta quarta (16) um relatório emergencial sobre o caso. Segundo o gerente regional da Cetesb em Ribeirão Preto, Otávio Okano, a empresa Innove Química, envolvida na explosão e no incêndio, pode ser autuada pelo órgão. A Polícia Civil também investiga o caso.