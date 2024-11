Morre policial vítima de batida entre moto e ônibus no Centro de Ribeirão Preto Adaías Manoel Flausino, de 43 anos, sofreu acidente em setembro; 4 pessoas já morreram em acidentes com motos nas últimas semanas Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 06/11/2024 - 16h54 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h54 ) twitter

Morreu nesta terça (5) o policial penal Adaías Manoel Flausino, de 43 anos, vítima de uma batida entre uma moto e um ônibus no Centro de Ribeirão Preto. A colisão foi em setembro, na esquina da rua Florêncio de Abreu com a avenida Jerônimo Gonçalves; Adaías estava internado na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas. Com esse caso, já são quatro vítimas fatais em acidentes com motos em Ribeirão Preto, em poucas semanas.