Moto caída, corpo amarrado: Polícia investiga mistério sobre homem encontrado morto em Buritizal

A Polícia Civil localizou na tarde desta quarta (16) em uma área de mata de Buritizal o corpo do auxiliar de almoxarifado Matheus Bianco, de 32 anos, desaparecido desde a última sexta-feira (11). Matheus teria saído de casa de moto, em Pedregulho, e não voltou mais; a moto foi encontrada por um sitiante caída em um canavial, com a chave no contato. Segundo a Polícia Civil, o corpo de Matheus estava amarrado a uma árvore em Buritizal, com sinais de queimada ao redor. A hipótese de homicídio não está descartada, mas a Polícia Civil aguarda os laudos da perícia para concluir a investigação.