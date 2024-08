Motociclista fica ferido após atingir carro em avenida da Zona Sul de Franca Piloto da moto tentava fazer uma conversão quando foi atingido na traseira por um carro; batida foi nesta terça (20) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 21/08/2024 - 11h32 (Atualizado em 21/08/2024 - 11h32 ) ‌



Um motociclista ficou ferido após um grave acidente com um carro na manhã desta terça (20), na Avenida José Moisés Pereira, na Zona Sul de Franca. Segundo testemunhas, o motociclista tentava fazer uma conversão quando foi atingido na traseira por um carro; com o impacto, a moto foi parar debaixo do automóvel.

*Reportagem exibida em 20/08/2024.