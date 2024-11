Motociclista morre após bater em ônibus e poste na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto Vinícius Tenório Santos teria perdido controle da moto nesta quarta (13) e morreu no local Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 13/11/2024 - 16h50 (Atualizado em 13/11/2024 - 16h50 ) twitter

Um motociclista morreu após um acidente com um ônibus do transporte coletivo na manhã desta quarta (13), na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto. Vinicius Tenório Santos, de 34 anos, perdeu o controle e bateu a moto na traseira de um ônibus, antes de atingir um poste. O acidente aconteceu por volta das 7h na pista sentido Bairro-Centro, na altura do cruzamento com a Rua Marechal Hermes.