Motorista foge após atropelar e matar cachorro em estrada de terra, em Franca Câmeras de segurança flagraram atropelamento no Distrito Industrial; tutor pede ajuda para identificar suspeito Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 15/10/2024 - 15h32 (Atualizado em 15/10/2024 - 15h32 )

Uma família está à procura de um motorista que matou um cachorro atropelado em uma estrada de terra próxima ao Distrito Industrial, em Franca. Câmeras de segurança flagraram quando o cachorro fica na frente do carro, correndo para salvar a própria vida; o motorista continua dirigindo e nem tenta frear para impedir o atropelamento. O tutor do animal estava no portão de casa quando o atropelamento aconteceu; outra cachorrinha que estava ao lado do carro também foi atingida. Até o momento, ninguém foi identificado e a Polícia investiga o caso.