Motorista perde freio, bate em moto e cai com carro em córrego na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto

Uma motorista caiu com o próprio carro no córrego Retiro Saudoso, na Avenida Francisco Junqueira, nesta quarta (17) em Ribeirão Preto. A motorista do veículo foi socorrida por frentistas de um posto de combustíveis até a chegada dos Bombeiros. Ela alegou que perdeu os freios do carro antes de bater em uma moto, e cair no córrego.