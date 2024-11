Motorista que teria atropelado e matado homem é detido pela Polícia, em Ribeirão Preto Caso ocorreu na madrugada desta segunda (14), no Jardim Sumaré; autor deve responder em liberdade Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 16/10/2024 - 16h42 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h42 ) twitter

Foi detido na manhã desta quarta (16) o motorista que teria atropelado e matado um homem de 30 anos com uma caminhonete, no bairro Jardim Sumaré, Zona Sul de Ribeirão Preto. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (14), na Rua Altino Arantes, quando policiais militares encontraram a vítima já sem vida, com uma arma ao lado do corpo. A Polícia Civil ainda investiga se o homem morto atropelado teria tentado assaltar o veículo, ou teria se envolvido em uma briga em uma casa noturna nas imediações.