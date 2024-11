Mulher de 37 anos morre atropelada por caminhão na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto Motociclista seguia em direção ao trabalho quando foi atingida por carreta, nesta quinta (24) âmera de segurança registrou o acidente Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 24/10/2024 - 15h22 (Atualizado em 24/10/2024 - 15h22 ) twitter

Mulher de 37 anos morre atropelada por caminhão na Avenida Francisco Junqueira, em Ribeirão Preto

Uma motociclista de 37 anos morreu após ser atropelada por um caminhão na Avenida Francisco Junqueira, nesta quinta (24), em Ribeirão Preto. O acidente ocorreu no cruzamento com a rua Garibaldi, no Centro. Segundo a família, a vítima seguia em direção ao trabalho depois de ter deixado o filho de 14 anos na escola quando foi atingida pela carreta.