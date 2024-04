Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Mulher tem ataque de fúria e atropela três pessoas após briga de bar, em Ituverava Motorista de 43 anos fugiu do local após o atropelamento; carro usado no crime foi depredado

Alto contraste

A+

A-

Mulher tem ataque de fúria e atropela três pessoas após briga de bar, em Ituverava

Uma mulher em fúria jogou o carro sobre uma praça e atropelou três pessoas no final de semana, em São Benedito da Cachoeirinha, distrito de Ituverava. Uma briga entre duas mulheres em um bar, que fica próximo ao local, seria o motivo desse atentado. A motorista, segundo testemunhas, é uma mulher de 43 anos, que fugiu do local do após o atropelamento.