NBB 2023/24: Franca derrota o Flamengo e conquista o tricampeonato nacional Touro bateu o Flamengo no Rio de Janeiro nesta quinta (13) com o placar de 69x59

NBB 2023/24: Franca derrota o Flamengo e conquista o tricampeonato nacional

O Franca Basquete se sagrou tricampeão do Novo Basquete Brasil (NBB) nesta quinta (13). O Touro bateu o Flamengo no Rio de Janeiro com o placar de 69x59, fechando a série das finais em 3x1. É a terceira conquista seguida do NBB para o Rolo Compressor – 2 vezes contra o Flamengo e 1 contra o São Paulo.