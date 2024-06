NBB 2023/24: Franca pode ser tricampeão se vencer o Flamengo nesta quinta (13), no Rio Touro está com vantagem de 2x1 na série contra o Rubro-Negro; jogo começa às 18h

Alto contraste

A+

A-

NBB 2023/24: Franca pode ser tricampeão se vencer o Flamengo nesta quinta (13), no Rio

O Franca Basquete pode conquistar essa noite o tricampeonato do NBB nesta quinta (13), se vencer o Flamengo pelo jogo 4 da série das finais da competição. O Touro está com a vantagem de 2x1 na série, após vencer o último confronto no sábado (8), no Pedrocão, em Franca.