NBB 2024/25: Franca Basquete perde em casa para o Unifacisa e acende sinal de alerta Touro perdeu no Pedrocão por 68 x 71 e desempenho mediano preocupa torcedores Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 03/12/2024 - 16h04 (Atualizado em 03/12/2024 - 16h04 )

O Franca perdeu mais um jogo no Ginásio Pedrocão pelo NBB 2024/25 - desta vez para o time do Unifacisa, de Campina Grande (PB), por 68 x 71. O desempenho mediano do Touro no campeonato nacional já preocupa o torcedor.