Nota de esclarecimento da RECORD Interior SP à população de Franca
Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP
11/09/2024 - 13h23



Nota de esclarecimento da RECORD Interior SP à população de Franca

“A RECORD Interior SP informa que as notícias que circularam recentemente sobre um suposto fechamento da sede em Franca são totalmente falsas. Reiteramos que nossa atuação continuará na cidade, em respeito aos cidadãos de Franca, aos nossos parceiros e colaboradores e, também, à trajetória da emissora na região. Exigimos que aqueles que compartilharam essas informações incorretas façam a devida retratação. Adotaremos medidas judiciais cabíveis. A RECORD vai continuar comprometida com o jornalismo profissional para levar informação de qualidade e de credibilidade aos nossos telespectadores, sempre com respeito aos nossos colaboradores.”