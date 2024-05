Ônibus com 64 passageiros tomba e mata motorista na Rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto Guia turístico teve ferimentos graves; grupo saiu de Suzano (SP) com destino a Caldas Novas (GO)

Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 31/05/2024 - 16h35 (Atualizado em 31/05/2024 - 16h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share