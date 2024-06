Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Operação da PM e Ministério Público prende 7 pessoas acusadas de tráfico de drogas em Patrocínio Paulista Suspeitos fazem parte de quadrilha responsável por abastecer cidades da região de Franca com entorpecentes

Uma operação do Ministério Público com apoio da Polícia Militar prendeu 7 pessoas acusadas de tráfico de drogas, na manhã desta quinta (13), em Patrocínio Paulista. Segundo o MP, todos os suspeitos fazem parte de uma quadrilha especializada que agia há mais de 1 ano e abastecia com entorpecentes Patrocínio Paulista e outras cidades na região de Franca.