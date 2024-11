Operação de combate à lavagem de dinheiro e tráfico em MG cumpre mandados em Ribeirão Preto Operação Êxodo acontece nesta quarta (27) em 6 estados brasileiros; bloqueios chegam a R$ 345 milhões Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 27/11/2024 - 15h48 (Atualizado em 27/11/2024 - 15h48 ) twitter

Uma operação do Ministério Público de Minas Gerais com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro no país cumpriu mandados nesta quarta (27) em Ribeirão Preto. A Operação Êxodo contou com o apoio das polícias Civil e Militar; de acordo com o MP mineiro, são cumpridos 89 mandados de busca e apreensão, 17 mandados de prisão, além de ordens judiciais de sequestro de bens imóveis, veículos e valores e de suspensão de atividades de empresas que funcionam em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso. Os bloqueios chegam a R$ 345 milhões dos investigados e empresas.