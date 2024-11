Operação República: Polícia Rodoviária aumenta fiscalização durante o feriado na região de Ribeirão Preto Operação começou à meia-noite desta quinta (14) e vai até o domingo (17) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 14/11/2024 - 15h51 (Atualizado em 14/11/2024 - 15h51 ) twitter

E a operação República da Polícia Militar Rodoviária começou à meia-noite desta quinta (14) nas estradas do estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária, a fiscalização será intensa em todas as rodovias, para evitar abusos como excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido, desrespeito às normas de trânsito e sinalização e outras infrações.