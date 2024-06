Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Outono se despede e inverno chega com cara de verão na região de Franca Comerciantes aproveitam tempo mais quente para garantir renda extra

Faltando poucos dias para o inverno, muita gente acredita que esse ano, com tantas mudanças climáticas, o frio nem deve chegar na região de Franca. Com isso, quem gosta do tempo mais quente aproveita o calor até para garantir uma renda extra.