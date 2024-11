Outubro Rosa: pacientes com câncer ganham dia especial em hospital de Franca Mulheres tiveram direito a café, música e cuidados com a beleza Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 22/10/2024 - 16h14 (Atualizado em 22/10/2024 - 16h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Outubro Rosa: pacientes com câncer ganham dia especial em hospital de Franca

Estamos no Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. E pacientes oncológicas de um hospital particular de Franca ganharam café da manhã especial e um dia com música e maquiagens.

*Reportagem exibida em 21/10/2024.