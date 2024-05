Pai mata filho a facadas após briga por conta do jantar, em Serrana Vítima e suspeito moravam juntos em uma casa no bairro Jardim Bela Vista; pai disse à Polícia que era agredido pelo filho

Alto contraste

A+

A-

Pai mata filho a facadas após briga por conta do jantar, em Serrana

Um homem de 34 anos foi assassinado pelo próprio pai de 66 anos, após uma briga, neste final de semana, em Serrana. Pai e filho moravam juntos em uma casa no bairro Jardim Bela Vista e, de acordo com o boletim de ocorrência, eles passaram a discutir depois que o idoso perguntou o que tinha para jantar. O filho teria desafiado o pai que, armado com uma faca, golpeou o peito do rapaz; o autor do crime disse aos policiais que era agredido pelo filho.