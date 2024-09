Paralimpíadas: Zileide Cassiano e Thiago Paulino conquistam a prata no atletismo Atletas de Ribeirão Preto e Orlândia conquistaram o pódio nas modalidades do salto em distância e arremesso de peso Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 10/09/2024 - 14h29 (Atualizado em 10/09/2024 - 14h29 ) ‌



Com 89 medalhas, sendo 25 de ouro, o Brasil alcançou a melhor colocação da história no quadro de medalhas da Paralímpiadas. O atleta Thiago Paulino, de Orlândia, conquistou a prata no arremesso de peso nos jogos; já a atleta Zileide Cassiano, de Ribeirão Preto, foi prata no salto em distância.

*Reportagem exibida em 09/09/2024.