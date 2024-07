Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Parque Luís Carlos Raya recebe a 1ª Caminhada Pela Inclusão, em Ribeirão Preto Evento visa a inclusão das pessoas com deficiência (PCDs) na cidade

Alto contraste

A+

A-

Parque Luís Carlos Raya recebe a 1ª Caminhada Pela Inclusão, em Ribeirão Preto

Neste final de semana, aconteceu a 1ª edição da Caminhada Pela Inclusão no Parque Luís Carlos Raya, em Ribeirão Preto. A organização é do grupo Novo Olhar RP, que visa a inclusão das pessoas com deficiência (PCDs).