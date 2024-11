Passageiro de carro de aplicativo é morto a tiros após briga de trânsito, em Ribeirão Preto Motorista de outro veículo teria disparado contra carro onde estava jovem de 20 anos, no banco traseiro; caso foi nesta segunda (11) Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 11/11/2024 - 15h17 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Passageiro de carro de aplicativo é morto a tiros após briga de trânsito, em Ribeirão Preto

Uma briga de trânsito acabou na morte de um passageiro de carro de aplicativo, de 20 anos, na manhã desta segunda (11), na Rua Porto Seguro, na Zona Norte de Ribeirão Preto. Segundo apurado pelo jornalismo da Record Interior SP, o autor seria o motorista de um outro carro, que teria feito o disparo de uma arma de fogo após uma discussão no trânsito. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava no banco de trás desse veículo de aplicativo e foi atingida na região das costelas; o jovem chegou a ser socorrido para a UPA Oeste, mas não resistiu aos ferimentos. Ele não teve a identidade revelada; ninguém foi preso e a Polícia investiga o caso.