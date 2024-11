Paulistão Série A3: Comercial começa avaliações físicas do time para 2025 Novo preparador físico do Bafo, Marcílio Lima iniciou trabalhos com elenco do Bafo Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 14/11/2024 - 16h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 16h00 ) twitter

O Comercial de Ribeirão Preto já se prepara para a disputa da Série A3 do Paulistão em 2025. O novo preparador físico do Bafo, Marcílio Lima, já chegou e começou a trabalhar com o elenco do Leão do Norte.