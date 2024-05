Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Paulistão Série A4: Francana se prepara para 2º jogo da final contra o Rio Branco no Lanchão Time esmeraldino perdeu de 2x0 em Americana e precisa reverter resultado para levantar o troféu

A Francana se prepara para o segundo jogo da final do Paulistão Série A4 contra o Rio Branco, no domingo (12), às 10h30, no Lanchão, em Franca. O time esmeraldino não se deu bem em Americana, perdeu de 2x0 e precisa reverter esse resultado para levantar o troféu.