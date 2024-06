Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Pedala Record 2024 reúne milhares de ciclistas neste domingo (9) em Ribeirão Preto

A 8ª edição do Pedala Record foi um sucesso neste domingo (9), no Parque Raya, em Ribeirão Preto. O evento realizado pela Record Interior SP reuniu famílias, amigos e muitos ciclistas na Zona Sul da cidade, com prestação de serviços e atendimentos de saúde.