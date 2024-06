Peeling de fenol: dermatologista explica procedimento que matou jovem em SP Empresário de 27 anos ficou com ferimentos graves no rosto e na gengiva após técnica em clínica particular

Alto contraste

A+

A-

Peeling de fenol: dermatologista explica procedimento que matou jovem em SP

A clínica onde um homem de 27 anos morreu depois de fazer um procedimento de peeling com fenol foi interditada pela Vigilância Sanitária em São Paulo. O empresário Henrique Chagas, mais conhecido como Rick Chagas, era natural de Pirassununga; ele ficou com ferimentos graves no rosto e até na gengiva, segundo o companheiro dele. A esteticista e dona da clínica ainda não se apresentou à Polícia e isso pode acontecer ainda nesta quarta-feira (5). Ariane Maywald, professora de medicina e dermatologista, explica mais sobre o caso do peeling de fenol e outros procedimentos estéticos que envolvem ácido.