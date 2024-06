Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Polícia apreende mais de 100kg de maconha e prende três suspeitos por tráfico, em Ribeirão Preto Flagrante aconteceu nesta segunda (17) em residência no bairro Parque São Sebastião, Zona Leste da cidade

A Polícia Civil apreendeu mais de 100kg quilos de maconha durante uma operação nesta segunda (17), na Zona Leste de Ribeirão Preto. Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante com as drogas em uma casa, no Parque São Sebastião.