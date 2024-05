Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Polícia Civil de Franca recebe doações que serão destinadas ao Rio Grande do Sul Estado vive uma tragédia sem precedentes há 2 semanas

Polícia Civil de Franca recebe doações que serão destinadas ao Rio Grande do Sul

A Polícia Civil de Franca também se tornou um ponto de arrecadar doações para as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O objetivo é ajudar a população do estado, que vive uma tragédia sem precedentes há 2 semanas.