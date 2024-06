Balanço Geral |Do R7 Record Interior SP

Polícia Civil deflagra operação contra furtos e roubos de veículos, em Ribeirão Preto

A Polícia Civil realizou uma operação contra roubos e furtos de veículos, além de combater o comércio ilegal de peças, na manhã desta sexta (21), em Ribeirão Preto. Durante a 3ª fase da Operação Bródio, um homem foi detido por receptação; a força-tarefa contou com as participações de equipes das polícias Civil e Militar, e do Detran-SP.