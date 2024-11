Polícia Civil prende 7 suspeitos de quadrilha que aplicava golpes pela internet, em Ribeirão Preto Grupo criminoso era especializado em criar falsos sites de compras e no golpe do falso número novo de WhatsApp Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 18/11/2024 - 15h16 (Atualizado em 18/11/2024 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia Civil prende 7 suspeitos de quadrilha que aplicava golpes pela internet, em Ribeirão Preto

Pelo menos sete pessoas foram presas pela Polícia Civil na manhã desta segunda (18), suspeitas de integrarem uma quadrilha especializada em golpes na internet em Ribeirão Preto. As prisões ocorreram durante a Operação Engodo e, segundo a Polícia Civil, os golpes ocorriam por meio de sites falsos de compras e pelo WhatsApp, com mensagens com pedido de ajuda a um suposto familiar. Ao todo, 26 pessoas envolvidas na atividade criminosa foram identificadas, assim como a utilização de 15 empresas “fantasmas”. Foram apreendidos celulares, chips de celulares, computador, máquinas para contar cédulas de dinheiro e o valor de R$ 40,9 mil.