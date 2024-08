Polícia investiga morte de criança de 3 anos com hematomas e edema na cabeça, em Ribeirão Preto Sophia da Silva Fernandes foi internada no dia 1º de agosto e morreu 8 dias depois; mãe diz que criança pode ter sofrido queda no banho Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 20/08/2024 - 14h53 (Atualizado em 20/08/2024 - 14h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Polícia investiga morte de criança de 3 anos com hematomase edema na cabeça, emRibeirão Preto

A Polícia Civil de Ribeirão Preto abriu inquérito para apurar as causas da morte de uma criança de 3 anos que estava internada no Hospital das Clínicas.Sophia da Silva Fernandes foi levada ao HC pela mãe e pelo padrasto no dia 1º de agosto e morreu na sexta-feira, oito dias depois. Segundo relatório do hospital, Sophia deu entrada no HC inconsciente e com hematoma subdural; durante a cirurgia, ainda foi revelado que a menina possuía um edema cerebral grave. A mãe disse que acredita que a menina tenha sofrido uma queda durante o banho.

*Reportagem exibida em 19/08/2024