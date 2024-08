Polícia prende homem com 47 tijolos de maconha em casa na Zona Oeste de Ribeirão Preto Flagrante aconteceu no Jardim Cristo Redentor; suspeito usava moto para entregar drogas pela cidade Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 09/08/2024 - 17h40 (Atualizado em 09/08/2024 - 17h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Polícia prende homem com 47 tijolos de maconha em casa na Zona Oeste de Ribeirão Preto

Um homem foi preso em flagrante com 47 tijolos de maconha na casa dele, no último final de semana, no Jardim Cristo Redentor, Zona Oeste de Ribeirão Preto.O suspeito disse à Polícia Civil que usava uma moto para entregar a droga pela cidade.

*Reportagem exibida em 05/08/2024.