Policiais do Baep encontram 8 kg de maconha escondidos em mata de Franca Entorpecentes estavam escondidos em saco de lixo na região dos bairros Dermínio e São Joaquim; ninguém foi preso Balanço Geral|Do R7 Record Interior SP 21/11/2024 - 16h23 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h23 )

Uma denúncia da Polícia Militar terminou com a apreensão de 8 quilos de maconha nesta quarta (20), em Franca. Segundo os policiais, uma denúncia anônima relatou à equipe que uma área de mata entre o Jardim Dermínio e o bairro São Joaquim, na Zona Oeste da cidade, teria virado um ponto de tráfico. Com a ajuda do cão farejador Dexter, os agentes encontraram várias drogas escondidas dentro de um saco de lixo, no meio da mata; ninguém foi preso.